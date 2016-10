Winterspaß in Dubai

Video und Bild: Funkhaus Würzburg

Weit über 30 Grad, strahlend blauer Himmel, aber selbst in Dubai kann es frostig zugehen. In der Mall of Emirates, Dubais zweitgrößte Shopping-Mall, befindet sich eine 400 Meter lange Skihalle auf der Wintersportfans voll auf ihre Kosten kommen. Das wollte natürlich auch Muntermacherin Dany mal ausprobieren.

Erstellt: 11.10.16 - 17:51 Uhr

