Würzburg / A3: Navigationsgeräte und Autoteile gestohlen

Foto: Wolfgang Lückenkemper / pixelio.de

Vergangenes Wochenende haben unbekannte Täter mehrfach im Bereich Würzburg gezielt Fahrzeugteile und Navigationsgeräte geklaut. Insgesamt entstand so ein Schaden von über 12.000 Euro. In Lengfeld wurden auf dem Gelände eines Autohandels dreizehn Kleintransporter aufgebrochen und die darin befindlichen Navigationsgeräte im Gesamtwert von circa 5.500 Euro gestohlen. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 4.000 Euro beziffert. In der Nürnberger Straße montierte ein Dieb unter anderem Außenspiegel und Beleuchtung von mehreren Fahrzeugen ab. Circa 3.000 Euro Schaden wurden dadurch verursacht.Weitere Diebe waren auf einer Baustelle auf der A3 bei Randersacker am Werk. Hier wurden auf einem Abstellplatz nahe der B13 zehn Lkw-Batterien ausgebaut. Außerdem haben die Täter Teile eines Traktors mit Kehrwalze abmontiert. Mehrere tausend Euro sind die gestohlenen Fahrzeugteile insgesamt wert.

Erstellt: 11.10.16 - 17:39 Uhr



