Waldbüttelbrunn: Mehrere Autos aufgebrochen

Foto: Funkhaus Würzburg

Autos ausgeräumt. In Waldbüttelbrunn sind in der Nacht zum Montag fünf Autos aufgebrochen und durchwühlt worden. Neben geringen Mengen Bargeld haben unbekannte Täter sämtliche Ausweis- und Fahrzeugpapiere geklaut. Außerdem wurden zwei EC-Karten gestohlen, mit denen ein vierstelliger Betrag abgehoben wurde. Vermutlich hat der gleiche Täter auch in Höchberg zugeschlagen und dort ein weiteres Auto leergeräumt. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

Erstellt: 11.10.16 - 16:57 Uhr



