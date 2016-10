A3 / Würzburg: Autobahndirektion weist Kritik an Autobahnbaustelle zurück

Der A3-Ausbau bei Würzburg läuft so sicher wie es nur geht. Die Autobahndirektion Nordbayern weist damit Aussagen des Bund Naturschutz zurück – der hatte mehr Sicherheit gefordert. Die große Zahl an Unfällen im Baustellenbereich belaste das Umfeld durch Ausweichverkehr und zusätzliche Abgase. Rund 70.000 Autos fahren jeden Tag durch die Baustelle – es sei alles Menschenmögliche getan, um Unfälle zu verhindern. Allerdings sei ein Autobahn-Ausbau im laufenden Betrieb wie eine Operation am offenen Herzen.Bis Ende 2019 soll die A3 bei Würzburg von fünf auf insgesamt sieben Fahrstreifen verbreitert werden. Doch bereits in diesem Jahr soll es erste Verbesserungen geben, betont die Autobahndirektion. Unter anderem soll ab Ende des Jahres zwischen dem Rasthof Würzburg und Randersacker schon eine der neuen Fahrbahnen zur Verfügung stehen und für Entlastung sorgen.

