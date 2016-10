Würzburg: Droht neuer Ärger um den Hafensommer?

Rund um den Würzburger Hafensommer droht möglicherweise neuer Ärger. Kulturreferent Al Ghusain will am Dienstagnachmittag die Zahlen für das Jahr 2016 auf den Tisch legen. Schon im Vorfeld ist von merklich erhöhten Ausgaben die Rede. Im vergangenen Jahr hatte das städtische Festival rund 120.000 Euro Minus gemacht. Eine Tatsache, die auf massive Kritik im Stadtrat gestoßen war. Zudem hatte Al Ghusain den Hafensommer 2016 Anfang des Jahres zunächst abgesagt und den Schritt mit Personalproblemen begründet. Der Stadtrat hatte dann aber auf die Durchführung bestanden. Insgesamt kamen an den 17 Veranstaltungstagen rund 9.800 Besucher. Ein Siebtel davon allerdings schon am ersten Tag zum kostenlosen Auftaktkonzert.

Erstellt: 11.10.16 - 15:20 Uhr



