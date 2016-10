Würzburg: Unbekannter bricht Briefkästen auf

Briefkästen gewaltsam aufgebrochen. Ein Unbekannter hat am Wochenende im kompletten Würzburger Stadtgebiet Post und Wertgegenstände aus Briefkästen gestohlen. In einem Fall fand der Unbekannte einen Kellerschlüssel. So konnte er zwei hochwertige Mountainbikes stehlen.Die Polizei rät den Bürgern keine Schlüssel in Briefkästen zu lagern. Außerdem bittet sie um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 11.10.16 - 14:35 Uhr



