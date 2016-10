Würzburg: Syrer nach Anschlagsdrohung in U-Haft

Foto: Rike / pixelio.de

Er soll damit gedroht haben, Anschläge zu begehen: ein 28-jähriger Syrer aus Würzburg sitzt in U-Haft. Hinweise aus der Bevölkerung hatten auf die Spur des Medizinstudenten geführt. Er soll von einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat gesprochen haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gab es aber keine konkreten Anschlagspläne. Weitere Auskünfte will die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Bamberg aktuell aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.

Erstellt: 10.10.16 - 18:13 Uhr



