Würzburg: “Dankstelle“ für Radfahrer

Foto: Tourismusverband Franken

An der Würzburger Alten Mainbrücke wird am Dienstagnachmittag eine “Dankstelle“ von der Agenda 21 eingerichtet. Mit der Aktion will man Bürgern dafür danken, dass sie das Fahrrad statt eines Autos benutzen. Symbolisch werden dafür Kekse in Fahrradform verteilt. Die Dankstelle steht zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr am Übergang zur Zeller Straße. Außerdem wird über die aktuelle Lage zum Fahrradfahren in Würzburg und Planungen der Stadt informiert.Des Weiteren wird ein neues Projekt von Agenda 21 und Verkehrsclub Deutschland vorgestellt. Gemeinsam hat man aus gesammelten Spendengeldern ein sogenanntes E-Lastenrad bestellt. Dabei handelt es sich um ein E-Bike mit zwei Vorderrädern zwischen denen sich eine Transportbox befindet. Dieses soll kostenlos für bis zu drei Tage ausgeliehen werden können, um beispielsweise Einkäufe oder einen Umzug zu organisieren.

Erstellt: 11.10.16 - 06:49 Uhr



