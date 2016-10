Würzburg: Randale nach Derby

Foto: Funkhaus Würzburg

Randale nach Würzburger Stadtderby. Nach der Bayernligapartie zwischen dem Würzburger FV und der zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers hat es in der Stadt einen weiteren Zwischenfall gegeben. Bereits am Samstagmittag wurden ein Polizist und ein Fan verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Unbekannte haben am Abend dann die Windschutzscheibe eines Kickers-Autos mit zwei Gullideckeln eingeworfen. Das Auto wurde am Marienplatz gegen 21:50 Uhr abgestellt. Gut zehn Minuten später bemerkte der Besitzer die Sachbeschädigung.Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 10.10.16 - 17:55 Uhr



zurück zur Übersicht