A3/Würzburg: Bund Naturschutz fordert Maßnahmen gegen Dauerstau

Foto: Bund Naturschutz

Dauerstau durch A3-Baustelle. Immer häufiger sorgen Unfälle zwischen Heidingsfeld und Randersacker für kilometerlange Staus, beklagt der Bund Naturschutz (BN). In der Folge seien auch Umland-Gemeinden wie Kist oder Reichenberg betroffen. Nicht nur durch den Ausweichverkehr sondern auch durch mehr Abgase. Der BN fordert deswegen die Autobahndirektion in Würzburg zum Handeln auf.Vorrangig müssten die Unfallschwerpunkte entschärft werden. Wo und wie dabei nachgebessert werden muss, kann der BN nach eigener Aussage nicht sagen. Es sei Aufgabe von Autobahndirektion und Polizei an den besonders kritischen Stellen für mehr Sicherheit zu sorgen.

Erstellt: 11.10.16 - 06:10 Uhr



