Rohrbach / Main-Spessart: ICE-Panne auf freier Strecke - 500 Passagiere müssen umsteigen

Foto: Funkhaus Würzburg

Umstieg auf freier Strecke. Rund 500 Passagiere mussten am Montagvormittag bei Rohrbach (Main-Spessart) von einem ICE in einen anderen umsteigen. Ihr Zug, der auf der Strecke Hamburg – München unterwegs war, hatte einen technischen Defekt. Er konnte nicht mehr weiterfahren. Die Lösung: ein nachfolgender ICE hielt neben dem gestrandeten Zug bei Rohrbach – die rund 500 Passagiere stiegen auf freier Strecke um. Von der Panne bis zur Weiterfahrt in einem neuen Zug vergingen etwa eineinhalb Stunden. Was genau die Panne an dem ICE ausgelöst hatte, ist bislang unklar.

Erstellt: 10.10.16 - 15:03 Uhr



