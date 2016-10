Schweinfurt: Bewährungsstrafe nach Sex mit minderjähriger Schülerin

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Er hatte Sex mit einer minderjährigen Schülerin – dafür hat das Schweinfurter Landgericht einen heute 40-Jährigen Realschullehrer zu vier Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte gestanden, in den Jahren 2000 und 2001 zweimal Sex mit der Schülerin gehabt zu haben. Das Mädchen war damals dreizehn bzw vierzehn Jahre alt. Der Sex war wohl in gegenseitigem Einverständnis, an der Strafbarkeit ändert das aber nichts.Als Bewährungsauflage muss der 40-Jährige zudem eine Therapie fortsetzen, die er er bereits begonnen hat. Durch das Urteil verliert der Mann außerdem seinen Beamtenstatus.

Erstellt: 10.10.16 - 14:14 Uhr



