Würzburg: Freistaat könnte neue Festungsanbindung finanziell unterstützen

Kann man die Würzburger Festung in Zukunft besser erreichen? Der Freistaat Bayern könnte eine entsprechende Anbindung finanziell unterstützen. Eigentlich hatte das bayerische Finanzministerium der Stadt eine klare Absage erteilt. Die Anbindung sei kein Thema des Freistaats, so hieß es in einem Brief an die Stadtverwaltung. Das gelte auch weiterhin für Ideen wie Aufzüge und Seilbahnen. Insgesamt rudert Finanzminister Markus Söder aber doch etwas zurück. Man habe Interesse gut zur Festung zu kommen. Man renoviere zwar dort bereits für 100 Millionen Euro, jedoch könne man sich eine Unterstützung vorstellen. Die konkrete Ausgestaltung müsse aber die Stadt machen.Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt hatte im Sommer zu einem runden Tisch zwischen Finanzministerium und Stadt angeregt. Söder wollte sich zu internen Gesprächen aber nicht äußern.

Erstellt: 11.10.16 - 06:00 Uhr



