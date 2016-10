Würzburg: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Straßenbahnunfall am Würzburger Heuchelhof. Am Samstagvormittag hat ein 27-jähriger Autofahrer offenbar eine rote Ampel übersehen. Er kreuzte von der Stauffenbergstraße nach rechts in die Delpstraße. Dabei kam es zum Unfall mit der Straßenbahn, die geradeaus fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Erstellt: 10.10.16 - 14:09 Uhr



