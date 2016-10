Rothenfels: Gänse verursachen Unfall

Drei Gänse verursachen Unfall bei Rothenfels im Landkreis Main-Spessart. Am Sonntag war ein Autofahrer auf der Staatsstraße Richtung Neustadt unterwegs. Als drei Gänse die Fahrbahn überquerten musste er abbremsen. Das erkannte ein nachfolgender Motorradfahrer zu spät und fuhr auf das Auto auf. Der Motorradfahrer wurde leicht an der Schulter verletzt. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 6.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Erstellt: 10.10.16 - 13:36 Uhr



