Würzburg: Arbeiten am Pilziggrund-Kreisel schreiten voran

Foto: Paul Georg Meister - pixelio.de

Zwar liegen die Arbeiten am Pilziggrund-Kreisel in Würzburg im Zeitplan, allerdings müssen sich die Autofahrer noch eine Weile gedulden. Derzeit laufen an der Kreuzung Werner-von-Siemens-Straße Ecke Pilziggrundstraße immer noch Kanalbauarbeiten. Sie sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Kreisverkehr sowie der Radweg und die Querung für Fußgänger sollen Mitte nächsten Jahres fertig sein. In der Werner-von-Siemens-Straße fahren täglich 16-tausend Autos, in der Pilziggrundstraße 7-tausend. Die Fahrradfahrer müssen derzeit die Fahrbahn mit benutzen. Durch den Bau eines Kreisels soll sich die Verkehrssituation künftig entschärfen.

Erstellt: 10.10.16 - 15:21 Uhr



