Würzburg: Bürgerfest gegen Krebs

Fotos: Marion0502

Rund 2.000 Menschen haben am Sonntag ein Bürgerfest gegen Krebs gefeiert. Am Unteren Markt in Würzburg kamen dabei rund 21.000 Euro für ein Crowdfunding-Projekt des Vereins “Hilfe im Kampf gegen den Krebs“ zusammen. Das Geld fließt in ein Forschungsprojekt, das die Nebenwirkungen von Krebstherapien stark einschränken soll. An Ständen konnten sich die Menschen am Marktplatz ausführlich über die Forschung der Uniklinik informieren.

Erstellt: 10.10.16 - 07:24 Uhr

