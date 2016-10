Würzburg: Rund 500 Sportler beim ersten “Run for freedom and tolerance“

Symbolfoto: GG Berlin / pixelio.de

Premiere für internationalen Stadtlauf. Rund 500 Menschen sind am Sonntag beim ersten "Run for freedom and tolerance" in Würzburg an den Start gegangen. Ziel war es, Menschen aus der Region mit Flüchtlingen durch Sport gegenseitig näher zu bringen. Teilweise hatten Läufer als Paten auch die Teilnahmekosten für Flüchtlinge übernommen. Parallel fand im Start-Ziel-Bereich auf dem Gelände der Freien Turner in der Mergentheimer Straße ein Fest statt. An dem 10-Kilometer-Lauf beteiligten sich rund 80 Menschen mit Fluchthintergrund.

Erstellt: 10.10.16 - 05:06 Uhr



zurück zur Übersicht