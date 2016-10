Würzburg: Gärtnerei-Dieb auf frischer Tat ertappt

Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Die Polizei hat in Würzburg-Heidingsfeld einen Pflanzendieb geschnappt. Eine Zeugin hatte den 62-Jährigen am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit einer Taschenlampe auf einem Gärtnereigelände beobachtet. Dort war der Mann zunächst herumgeschlichen, dann schleppte er mehrere Pflanzen zu seinem Auto. Der Zeuge informierte die Polizei. Die konnte den Verdächtigen an seinem Auto stellen. Dort hatte der 62-Jährige bereits sieben Pflanzen im Kofferraum und auf der Rückbank verstaut.

Erstellt: 09.10.16 - 13:22 Uhr



zurück zur Übersicht