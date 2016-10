Würzburg: Autoscheibe eingeworfen

Foto: lichtkunst73 / pixelio.de

Unbekannte haben eine Autoscheibe in Würzburg schwer beschädigt. Am Samstagabend hatte ein Mann seinen Wagen gegen 21.50 Uhr am Marienplatz in der Innenstadt abgestellt. Als er nur zehn Minuten später zum Auto zurückkehrte war die Windschutzscheibe mit zwei Gullideckeln eingeworfen. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

Erstellt: 09.10.16 - 13:17 Uhr



zurück zur Übersicht