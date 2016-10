A3 / Kist: Unfälle nach Sekundenschlaf

Sekundenschlaf war am Samstagabend Auslöser für einen Unfall auf der A3 bei Kist. Ein 21-Jähriger hatte dadurch die Kontrolle über sein Auto verloren und war über alle Fahrspuren geschleudert und schließlich in der Leitplanke liegen geblieben. Der Fahrer und sein 24-Jähriger Beifahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.In der Folge dieses Unfalls gab es einen Weiteren: Ein 55-jähriger Autofahrer musste wegen der Absperrung stark abbremsen. Ein 23-Jähriger Autofahrer erkannte das zu spät und krachte in das Heck. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Erstellt: 09.10.16 - 10:44 Uhr



