Würzburg: Randale überschattet Fußballderby

Foto: Funkhaus Würzburg

Randale überschattet Fußballderby zwischen Kickers und Würzburger FV. Dabei wurden am Samstagnachmittag zwei Polizeibeamte verletzt, einer davon schwer. Der Beamte erlitt eine Kopfverletzung und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Kickersfan musste ins Krankenhaus gebracht werden, weil er bei der Auseinandersetzung am Bein schwer verletzt wurde. Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, der einen Polizeibeamten leicht verletzt hatte und Widerstand gegen die Polizei leistete, wurde vorläufig festgenommen. Durch starke Polizeipräsenz wurden in der Folge weitere Straftaten unterbunden.Bei den Einlasskontrollen wurden zwei verbotene Vermummungsgegenstände, ein Messer und Pyrotechnik sichergestellt.Kurz nach dem Einlass der Gästefans kam es im Stadion durch Kickers-Fans zu Sachbeschädigungen an den Banden am Spielfeldrand. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Erstellt: 08.10.16 - 20:15 Uhr



