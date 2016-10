Fussball: WFV siegt im Stadtderby

Der Würzburger FV hat das Stadtderby gegen die zweite Mannschaft der Würzburger Kickers gewonnen. Am Samstagnachmittag stand es an der Mainaustraße abschließend 2:1 für die Gastgeber. Die Tore für den WFV schossen Wojtek Droszcz und Christian Dan. Adrian Dußler gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer für die Kickers.Im Vorfeld der Partie war ein großes Polizeiaufgebot rund um den Fußballplatz in der Zellerau präsent.

Erstellt: 08.10.16 - 17:02 Uhr



