Handball: Rimparer Wölfe schlagen Hamm/Westfalen

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Die Rimparer Wölfe schwimmen weiter auf ihrer Erfolgswelle. Am Samstagabend gewannen sie zuhause mit 27:19 gegen ASV Hamm/Westfalen. Nächstes Spiel der Rimparer Handballer ist dann in einer Woche am Sonntag auswärts gegen den "Dessau-Roßlauer Handballverein 06".

Erstellt: 08.10.16 - 21:51 Uhr



