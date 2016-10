A3 / Geiselwind: Bagger beschädigt

Vandalen auf der Autobahnbaustelle. Am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass auf der Baustelle zur Fahrbahnverbreiterung an der A 3 bei Geiselwind an zwei Baggern die Glasscheibe der Führerhaustüre eingeschlagen war. Die Baumaschinen wurden dort am Vorabend versperrt und offensichtlich von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Erstellt: 08.10.16 - 13:29 Uhr



