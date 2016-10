Schweinfurt: Drogen und Waffen gefunden

Symbolfoto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Drogenfund in Schweinfurt. Ein Einsatz der Polizeiinspektion Schweinfurt wegen einer Ruhestörung hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Auffinden von etwa 180 Gramm Amphetamin geführt. Bereits beim Öffnen der Eingangstür kam aber neben immensem Lärm auch ein deutlicher Drogengeruch aus der Wohnung. Letztendlich wurden neben den etwa 180 Gramm Amphetamin auch einige Ecstasy-Tabletten, eine Schreckschusspistole, ein Dolch und mehrere Rauschgiftutensilien gefunden. Der 28-jährige Wohnungsbesitzer sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Erstellt: 08.10.16 - 08:10 Uhr



