Basketball: Würzburg unterliegt Bamberg

Foto: s.Oliver Würzburg

Niederlage gegen Tabellenführer Bamberg. Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben am Freitagabend zuhause gegen Brose Bamberg verloren. Am Ende stand es 62:88. Trotz der deutlichen Niederlage haben die Würzburger Basketballer gegen starke Bamberger nicht schlecht gespielt. Nächstes Spiel der Würzburger ist am Samstag in einer Woche. Dann geht es auswärts gegen die Walter Tigers Tübingen.

Erstellt: 07.10.16 - 20:26 Uhr



