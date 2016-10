Würzburg: Große Einsatzübung im neuen Hafen

Großübung für Rettungskräfte im Würzburger neuen Hafen. Auf dem Gelände der BSL - Betriebsmittel Service Logistik GmbH trainieren heute Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Hilfsorganisationen einen Großeinsatz. 120 Personen sind daran beteiligt. In einer Lagerhalle brennt es, Mitarbeiter können das Gebäude wegen Feuer und Rauch nicht verlassen parallel dazu tritt an einer anderen Stelle eine gefährliche Flüssigkeit aus – ein Szenario was so auch in der Realität passieren könnte.Damit Abläufe und Organisation zwischen den einzelnen Rettungskräften im Ernstfall reibungslos funktionieren, finden solche Übungen wie heute im Neuen Hafen statt. Um den Einsatz im Nachhinein aufzuarbeiten wird von Beobachtern alles genau dokumentiert.

