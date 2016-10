Würzburg: Große Einsatzübung im Neuen Hafen

Großübung für Rettungskräfte. Am Samstag findet im Neuen Hafen in Würzburg eine großangelegte Einsatzübung mit Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisationen statt. Daran beteiligt sind insgesamt 120 Personen. Ziel der Übung ist es die Abläufe und Organisation unter den einzelnen Hilfskräften zu trainieren. Dabei erhalten die Rettungskräfte erst mit der Alarmierung nähere Informationen zum Einsatz. So haben sie, wie im Ernstfall auch, keine größere Vorbereitungszeit.

