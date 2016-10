B27 / Thüngersheim: Asphalt-Arbeiten gestartet

Foto: Thomas Kuban / pixelio.de

Erster Asphalt verlegt. Die Fahrbahnsanierung der B27 bei Thüngersheim liegt im Zeitplan. Am Freitag konnte bereits erster Asphalt verlegt werden. Am Samstag werden diese Arbeiten dann mit gleich mehreren Kolonnen fortgesetzt. Damit sollte der Asphalt zügig verlegt sein, so das staatliche Bauamt. Die circa vier Kilometer lange Baustelle soll noch bis Anfang Dezember bestehen bleiben

Erstellt: 07.10.16 - 16:34 Uhr



