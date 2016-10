Fußball: Derby in der Bayernliga

Collage: Funkhaus Würzburg

Derbyzeit in Würzburg. Am Samstagnachmittag empfängt der Würzburger FV in der Bayernliga die zweite Mannschaft der Würzburger Kickers. Es ist das insgesamt 34. Aufeinandertreffen beider Mannschaft, aber das erste Mal dass es ein Punktspiel zwischen dem WFV und der zweiten Mannschaft der Kickers gibt. Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften fand im Oktober 2012 an der Mainaustraße statt. Damals gewann der WFV gegen die Kickers im Totopokal mit 5:4 nach Elfmeterschießen.Der WFV steht aktuell auf Platz sechs in der Tabelle. Die Zweite der Kickers sechs Punkte dahinter auf Platz 11.Da am Wochenende Länderspielpause ist, wurde das Spiel zu einem Sicherheitsspiel erklärt. Es werden nämlich viele auswärtige Fans aus Schweinfurt und Augsburg erwartet. Ein großes Polizeiaufgebot wird bei der Partie mit dabei sein. Das Kartenkontingent wurde auf 2.200 Zuschauer begrenzt, rund 500 waren am Freitag noch zu haben.Das kleine Stadtderby an der Mainaustraße beginnt am Samstag um 15 Uhr.

