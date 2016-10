Unterfranken: Gemeinden bekommen Geld für besseres Internet

Foto: privat

Geld für schnelleres Internet. 29 Gemeinden in Unterfranken haben am Freitagvormittag in Würzburg Förderbescheide für schnelles Internet bekommen. Insgesamt werden 6,8 Millionen Euro an die unterfränkischen Gemeinden ausgeschüttet. Dettelbach bekommt beispielsweise knapp 500.000 Euro für Investitionen. Ansonsten sind auch Himmelstadt, Marktbreit, Estenfeld, Ochsenfurt oder Rimpar in der aktuellen Förderung mit dabei. Knapp 300 Gemeinden befinden sich insgesamt in Unterfranken im Förderverfahren. Der Ausbau in der Region sei bereits sehr gut, soll aber noch besser werden, so Finanz- und Heimatminister Markus Söder.Ziel sei es, dass Ende 2017 / Anfang 2018 jede Gemeinde einen schnellen Internetanschluss habe. In Zukunft sollen in Bayern in jeder Gemeinde offenes W-LAN für die Bürger zugänglich sein. So könne man dann durch die Landkreise fahren und das Smartphone verbinde sich automatisch, sodass man kostenlos surfen könne, so Söder weiter.

07.10.16



