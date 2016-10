Würzburg: Mainfränkische US-Amerikaner dürfen bereits Präsident wählen

Hillary Clinton oder Donald Trump? Im Raum Würzburg gibt es knapp 650 US-Bürger, die über den neuen US-Präsidenten abstimmen dürfen. Die Wahlunterlagen kann man teilweise sogar noch anfordern, je nachdem für welchen Stimmkreis man seinen Wahlzettel abgibt. Das hängt vom letzten Wohnort innerhalb der USA zusammen. Die Stimme wird also in dem Staat gezählt, in dem man normalerweise leben würde.Die US-Bürger aus der Region können also im Moment ihren Präsidenten wählen. Bis spätestens 8. November, den Tag der Wahl in den USA, kann man seinen Wahlschein teilweise noch zurückschicken. Das geht über den normalen Postweg, per Fax oder sogar per Email.Der US-Botschafter Emerson hat alle Amerikaner außerhalb der USA aufgerufen auf jeden Fall zu wählen. Es sei immer wieder vorgekommen, dass Wahlen durch 0,1 Prozent der Wählerstimmen entschieden wurden, so Emerson.

Erstellt: 10.10.16 - 06:00 Uhr



