Zell: Mann aus Eifersucht mit Messer angegriffen

Foto: Funkhaus Würzburg

Versuchter Mord aus Eifersucht. In Zell ist am Donnerstagabend der Ex-Freund einer 21-Jährigen mit einem Messer auf deren neuen Lebenspartner los gegangen. Obwohl die beiden scheinbar schon seit einiger Zeit getrennt sind, leben sie noch zusammen. Deshalb trafen der neue und der alte Freund der 21-Jährigen aufeinander und es kam zu einem Streit.Während der Auseinandersetzung soll der 27-Jährige Ex-Freund nach einem Brotmesser gegriffen haben und auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Der neue Partner der Frau erlitt dabei Schnittwunden an der Schulter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird jetzt wegen dringendem Verdacht auf versuchten Mord und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erstellt: 07.10.16 - 15:01 Uhr



