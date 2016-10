Gräfendorf: Teure Bau-Geräte gestohlen

Baustellencontainer aufgebrochen. In der Nacht auf Freitag wurden vor der ehemaligen Papiermühle in Gräfendorf mehrere Baustellencontainer aufgebrochen und hochwertige Geräte gestohlen. Es fehlten ein Stemmhammer, zwei Flex und drei olivfarbene 20-Liter-Benzinkanister. Der Diebstahlsschaden wurde auf etwa 2.700 EUR geschätzt. Nach Zeugenangaben fuhr am Donnerstagabend ein weißer, älterer Kastenwagen mit Kasseler-Kennzeichen im Dorf umher. In dem Sprinter sollen zwei Männern mit südländischem Aussehen im Alter von ca. 30 und ca. 50 Jahren gesessen sein. Die beiden könnten in Zusammenhang zu der Tat steht.

