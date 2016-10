Würzburg: Straßenlauf für Integration

Fotos: run4freedom.de

Lauf für Toleranz und Integration. Am Sonntag startet zum ersten Mal der Würzburger “Run for freedom & tolerance“. Die Idee dahinter ist, dass Läufer verschiedener Nationen gemeinsam Sport treiben. Im Rahmenprogramm findet auch ein Fest im Start-/Zielbereich statt. Der ist auf dem Gelände der Freien Turner in der Mergentheimer Straße.Der 10-Kilometer-Lauf startet um 14 Uhr. Läufer können sich bis eine Stunde vor Start anmelden. Durch zahlreiche Spenden nehmen auch Flüchtlinge an dem Lauf teil.Durch den Lauf kommt es zu kleineren Änderungen im Straßenverkehr. Komplettsperrungen gelten von 13.30 bis etwa 16.15 Uhr im Bereich Oberer Mainkai zwischen dem Alten Kranen und der Wirsbergstraße und im Bereich Dreikronenstraße ab Friedensbrücke bis zur Zeller Straße.

Erstellt: 08.10.16 - 09:32 Uhr



