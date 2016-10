Handball: Wölfe wollen Erfolgsserie fortsetzen

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Weiteres Heimspiel für die Rimparer Wölfe. Am Samstag empfangen sie, nur drei Tage nach der letzten Partie vor heimischem Publikum, den ASV Hamm-Westfalen. Die Rimparer sind mit vier Siegen aus fünf Partien stark gestartet und stehen derzeit sogar auf Platz vier in der Tabelle. Dort hätte man eigentlich die Gäste vor der Saison erwartet. Doch nach nur zwei Siegen aus den ersten sechs Partien hängt Hamm derzeit im Tabellenkeller fest.Auf Rimparer Seite fehlt am Samstag nur Benedikt Brielmeier. Sonst kann Trainer Matthias Obinger aus dem Vollen schöpfen. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Samstag um 20 Uhr.

Erstellt: 07.10.16 - 14:50 Uhr



