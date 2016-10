Würzburg/Bayreuth: Landesgartenschau-Flagge an Oberbürgermeister Schuchardt übergeben

Foto: Stadt Würzburg



Foto: Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH Foto: Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH

Würzburg ist jetzt offizielle Landesgartenschau-Stadt. Am Sonntagnachmittag hat eine Delegation um Oberbürgermeister Schuchardt in Bayreuth die offizielle Landesgartenschau-Flagge überreicht bekommen. Dort ist am Sonntag die bislang größte Landesgartenschau zu Ende gegangen. Nächster Ausrichter ist 2018 dann Würzburg. Auf der weißen Fahne, die überreicht wurde, sind die Logos sämtlicher vergangener Landesgartenschauen zu sehen, ganz oben steht das Würzburger.Die LaGa in Würzburg findet im neuen Stadtteil am Hubland statt. Dort laufen bereits seit Juli 2015 Bauarbeiten auf dem ehemaligen Militärgelände Leighton Barracks.

Erstellt: 10.10.16 - 06:10 Uhr



zurück zur Übersicht