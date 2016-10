Würzburg: Einbrecherin in Schule geschnappt

Foto: Rike / pixelio.de

Hausmeister überrascht Einbrecherin. Eine 25-Jährige ist am Donnerstagabend in der Wirtschaftsschule in der Sanderau festgenommen worden. Die Frau war offenbar durch ein Kellerfenster in die Schule gekommen und hatte sich schon Beute zurecht gelegt. Sie hatte es auf verschiedene Wertgegenstände und Bargeld abgesehen. Als sie den Hausmeister erblickte flüchtete sie in einen anderen Raum uns schloss sich dort ein. Nach Eintreffen der Polizei ließ sie sich widerstandslos festnehmen.

Erstellt: 07.10.16 - 10:43 Uhr



