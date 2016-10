Lohr: Rettungswagen bei Einsatzfahrt verunglückt

Foto: Funkhaus Würzburg

Rettungswagen bei Einsatzfahrt verunglückt. In Lohr sind am Donnerstagabend drei Personen schwer verletzt worden. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Sirene in die Obertor-Kreuzung eingefahren. Dort krachte er in das Auto eines 76-Jährigen. Der Fahrer und die beiden Sanitäter wurden schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro. Der Rettungswagen war auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall.

Erstellt: 07.10.16 - 07:13 Uhr



zurück zur Übersicht