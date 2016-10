Fußball: Kickers gewinnen gegen Ingolstadt

Foto: Würzburger Kickers

Sieg gegen Erstligisten. Die Kickers haben am Donnerstagnachmittag ihr Testspiel gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 gewonnen. Die Kickers gingen bereits in der fünften Minute durch Müller früh in Führung. Nachdem die Ingolstädter in der zweiten Halbzeit ausglichen, verwandelte Rama in der 84. Minute zum Endstand. Das Testspiel fand im mittelfränkischen Roth statt.

Erstellt: 06.10.16 - 18:33 Uhr



