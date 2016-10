Würzburg: Häuser mit Hakenkreuzen beschmiert

Hakenkreuz-Graffiti in der Zellerau. In dem Würzburger Stadtteil wurden zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag Wände mit insgesamt drei Hakenkreuzen beschmiert. In einem Durchgang zu einem Innenhof in der Jägerstraße hatten Anwohner bereits am Dienstag zwei Hakenkreuz-Graffitis bemerkt und diese übermalt. In der Nacht zum Mittwoch wurde dann eine weitere Wand mit einem Hakenkreuz beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf die Täter.

