Fußball: Kickers spielen zum Jahresabschluss dreimal am Sonntag

Foto: Würzburger Kickers

DFL terminiert die letzten Spieltage des Jahres. Die Würzburger Kickers spielen im Dezember jeweils am Sonntag um 13:30 Uhr. Zunächst geht es am 4. Dezember gegen Fortuna Düsseldorf. Eine Woche später sind die Rothosen in Sandhausen zu Gast, ehe zum Vorrundenende der VfB Stuttgart in der Flyeralarm Arena wartet. Tickets gibt es für die Spiele bislang noch nicht. Genauere Infos möchte der Verein kommende Woche bekannt geben.

Erstellt: 06.10.16 - 14:30 Uhr



zurück zur Übersicht