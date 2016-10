A3/Helmstadt: Verkehr läuft über neue Fahrbahn

Foto: Funkhaus Würzburg

Entlastung für Autofahrer. Ein Teil der neuen A3 zwischen Wertheim und Helmstadt ist fertiggestellt. Deshalb konnte ein Teil des Verkehrs bereits am Donnerstagmorgen über die neue Fahrbahn geleitet werden. Ab Freitagfrüh soll dann der komplette Verkehr über das neue Teilstück in Richtung Nürnberg führen. Es stehen jetzt drei anstatt zwei Fahrspuren zur Verfügung, deshalb konnten die Fahrbahnen im Baustellenbereich auch um teilweise 70 cm verbreitert werden.Diese Straßenführung bleibt auf jeden Fall bis April kommenden Jahres, so die Autobahndirektion. In Kürze können dann auch die Bauarbeiten auf der A3 in Richtung Frankfurt beginnen.

Erstellt: 06.10.16 - 15:49 Uhr



