Würzburg: Gleisarbeiten in der Sanderstraße

Foto: Funkhaus Würzburg

Großbaustelle in der Würzburger Sanderstraße. Ab Samstag, den 8. Oktober, werden zwischen Haltestelle “Neubaustraße“ und “Sanderring“ die Straßenbahngleise und das Pflaster erneuert. Die Baustelle dauert voraussichtlich bis Mitte November. Deshalb muss an den kommenden zwei Wochenenden komplett auf Busse umgestiegen werden. Jeweils von Samstagmorgen bis Sonntagabend Betriebsende fährt der Schienenersatzverkehr. Unter der Woche sollte die Baustelle die Straßenbahnfahrten nicht beeinträchtigen, so die WVV.In der Sanderstraße fahren mit die meisten Straßenbahnen in Würzburg. Über 18 Millionen Fahrgäste jährlich schätzt die WVV. Da sowohl die Gleise als auch die Haltestellen nach rund 30 Jahren ihre Verschleißgrenze erreicht haben, muss dort nun gearbeitet werden. Insgesamt werden 140 Meter Doppelgleise, sowie das Pflaster vor Ort ausgetauscht.

Erstellt: 07.10.16 - 06:10 Uhr



zurück zur Übersicht