Gambach: Schwerer Sturz bei Wanderung

Foto: Peter Bohot / pixelio.de

Wanderin muss mit Hubschrauber geborgen werden. Eine 63-jährige Frau ist am Mittwochmittag in Gambach im Landkreis Main-Spessart beim Wandern schwer gestürzt. Die Frau war einen Steilhang am Kalbenstein hinuntergefallen.Dabei hatte sie sich offenbar das Sprunggelenk gebrochen und konnte somit nicht mehr selbstständig laufen. Da ein angeforderter Rettungshubschrauber nicht über die nötige Seilwinde zur Bergung der 63-Jährigen verfügte, musste ein Polizeihubschrauber anrücken, um die Verunglückte zu bergen. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt: 06.10.16 - 13:31 Uhr



zurück zur Übersicht