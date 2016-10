Basketball: Derby für Würzburg gegen Bamberg

Foto: s.Oliver Würzburg

Schweres Heimspiel für s.Oliver Würzburg. Am Freitagabend empfangen sie Brose Bamberg zum Derby. Würzburg steht nach drei Niederlagen in drei Spielen am Tabellenende. Bamberg, der amtierende Deutsche Meister, zeigt sich bereits zum Saisonstart in bestechender Form. Im Schnitt kassierte Bamberg nie mehr als 50 Punkte gegen sich und steht bereits wieder auf Platz eins in der Tabelle.Für Würzburg war vor allem die Niederlage am vergangenen Sonntag im ersten Derby der Saison gegen Bayreuth ärgerlich. Nun folgt am Freitag das zweite Frankenderby.Um Bamberg zu schlagen, brauche man ein perfektes Spiel. Da aber jeder eine Niederlage erwarte könne, man nur gewinnen, so Baskets Spieler Max Ugrai. Noch etwa 150 Restkarten gab es am Donnerstagabend noch zu kaufen. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Freitag um 18:30 Uhr. Das Spiel wird live bei Sport1 übertragen.

Erstellt: 07.10.16 - 06:00 Uhr



