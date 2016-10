Würzburg: Wöhrl bleibt in der Stadt

Das Modehaus Wöhrl bleibt in Würzburg. Die Filiale wird nicht geschlossen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagvormittag mit. Demnach werden im Zuge der Umstrukturierungen innerhalb des nächsten halben Jahres vier der 34 Filialen des Modehauses geschlossen. Betroffen sind Nürnberg-Langwasser, München, Roth und Berlin. Damit schließt Wöhrl weniger Filialen als zunächst befürchtet. Anfangs war von zehn Standorten die Rede.Wöhrl hat eine große Filiale am Würzburger Vierröhrenbrunnen. Außerdem gehört auch das Bekleidungsgeschäft Völk am Marktplatz zum Unternehmen.

