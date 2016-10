Höchberg: Wasser wird abgedreht wegen Rohrbruch

Wasserrohrbruch in Höchberg. Im Bereich Hexenbruch ist am Montagmorgen eine Leitung geplatzt. Deswegen muss ab 9 Uhr in weiten Teilen des Hexenbruchs das Wasser komplett abgedreht werden. Der Ausfall kann mehrere Stunden dauern. Betroffen sind die Albrecht-Dürer-Straße, die Hans-Sachs-Straße, die Albert-Schweizer-Straße, die Friedrich-von-Spee-Straße, die Norbertstraße und der Allerseeweg. Anlieger werden gebeten sich jetzt noch Wasser für den ganzen Tag aus der Leitung zu holen. Die Arbeiten zur Behebung des Wasserrohrbruchs in In Höchberg laufen auf Hochtouren.der Leitung zu holen.

Erstellt: 06.10.16 - 08:23 Uhr



