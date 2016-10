Volkach: Bauwagen brennt komplett aus

Fotos: Moritz Hornung, FF Volkach

In Volkach hat in der Nacht auf Donnerstag ein Bauwagen gebrannt. Gegen 22.15 Uhr hatte ein Spaziergänger den lichterloh brennenden Wagen entdeckt. Er stand ganz in der Nähe des Schwimmbads. Personen befanden sich nicht mehr darin. Die beiden Besitzer des Wagens erlitten aber einen Schock. Der Wagen wurde durch die Flammen komplett zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erstellt: 06.10.16 - 04:53 Uhr

